Caleb Ewan "bisa" no Giro, Amaro Antunes continua em sétimo

Caleb Ewan venceu a 11.ª etapa da Volta a Itália, esta quarta-feira. Foi a segunda vitória do ciclista australiano, da Lotto-Soudal, na prova. A primeira vitória tinha sido na oitava etapa.

Ewan venceu a etapa ao "sprint", impondo-se ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e ao alemão Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). O australiano completou o percurso de 221 km entre Novi Ligure e Ordine d'Arrivo em 5h17m26s.

O italiano Valerio Conti (UAE Team Emirates), que cruzou a meta em 33.º, com o mesmo tempo do vencedor, continua a liderar a classificação geral. O camisola rosa tem 1m50s de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), segundo classificado, e 2m21s sobre o francês Nans Peters (AG2R La Mondiale).

Amaro Antunes (CCC Team), que participa na sua primeira Grande Volta, continua a realizar uma grande prova. O único ciclista português no Giro encontra-se no sétimo lugar da geral, a 3m05 de Conti. Esta quarta-feira, foi 45.º, com o mesmo tempo de Caleb Ewan.

A 12.ª etapa está marcada para quinta-feira. A caravana italiana terá pela frente um percurso de 158 km, entre Cuneo e Pinerolo, com um prémio de montanha de primeira categoria, perto do final.