Jovem portuguesa morre atropelada por autocarro em Benidorm

Uma jovem de nacionalidade portuguesa com idade entre 25 e 30 anos e de identidade ainda desconhecida, morreu na noite desta terça-feira atropelada por um autocarro numa rua movimentada de Benidorm, Espanha, noticia a comunicação social espanhola.

A informação foi confirmada à Agência Lusa por fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades, que indicou ainda que o caso está a ser acompanhado pelo consulado de Portugal em Barcelona e que a família foi informada.

De acordo como o portal de notícias “Información”, o acidente ocorreu pelas 22h30 locais, menos uma em Portugal, quando o veículo embateu contra a fachada de um edifício comercial situado na Calle Ruzafa, uma avenida central da estância balnear espanhola, e matou a jovem portuguesa que seguia no passeio acompanhada por uma amiga.

O autocarro, em que seguiam muitos turistas que estavam a ser distribuídos por vários hotéis, arrancou também uma cabine telefónica quando se despistou e antes de embater na fachada.

A polícia espanhola terá visualizado câmaras de segurança montadas no local. O motorista do autocarro não terá conseguido explicar o sucedido por ter entrado em estado de choque, segundo o portal do “Información”.

O local do acidente foi isolado pelas autoridades.