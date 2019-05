Guarda-redes das calças de fato-de-treino termina a carreira

Termina a carreira do guarda-redes que joga com calças de fato-de-treino. Gábor Király, o jogador mais velho de sempre a participar num Europeu, anunciou o "adeus ao mundo do futebol profissional".

Foi no seu site oficial que o internacional húngaro, de 43 anos, revelou que não voltará a jogar futebol, depois de 26 anos de carreira e 882 partidas. "Agradeço ao futebol por me ter ensinado tudo e por me ter tornado uma pessoa melhor. Lutei com honra, sempre quis chegar ao topo e adaptei-me a cada missão com humildade", escreveu o agora ex-guarda-redes.

Király explicou que passou 26 anos no palco, sob os holofotes, e que pretende, agora, "experimentar como é a vida nos bastidores". "Coisas novas e entusiasmantes esperam-me. Continuarei a trabalhar de forma honesta e humilde", prometeu.

Ao longo da carreira, Király somou várias distinções. Foi eleito melhor guarda-redes da Bundesliga (1998/99, com o Hertha), segundo melhor guarda-redes da Premier League (2004/05, Crystal Palace), melhor guarda-redes húngaro da década (2000 a 2010) e Bola de Ouro Húngara em cinco ocasiões (1998, 1999, 2000, 2001 e 2005).

O guarda-redes das calças de fato-de-treino conseguiu, ainda, a melhor defesa no Euro 2016, em que se tornou o jogador mais velho de sempre em Campeonatos da Europa, com 40 anos e 74 dias. É, ainda, o mais internacional de sempre pela seleção da Hungria: amealhou108 internacionalizações.