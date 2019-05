João Sousa cai com estrondo do Challenger de Genebra

João Sousa foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Genebra, na Suíça, em apenas dois "sets".

O número um do ténis português, 70.º colocado do "ranking" ATP, sofreu uma derrota expressiva diante do espanhol Albert Ramos Viñolas, antigo "top-20" mundial e atual 91.º. João Sousa perdeu por 6-0 e 6-3, em 1h16.

João Sousa segue, agora, viagem para Paris, onde vai participar em Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada de ténis.