“Apollo 11”. Curiosidades sobre o dia em que o Homem pisou a Lua

“Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade”. Foi esta a frase que ficou para a História, proferida pelo norte-americano Neil Armstrong há 50 anos.

O mundo parou naquele dia de julho para assistir ao momento em que os astronautas desceram do módulo lunar “Eagle” e pisaram a Lua. Era a quinta missão tripulada do programa “Apollo” da agência espacial norte-americana (NASA).

Mas será que já sabe tudo sobre esta viagem ao espaço?

“Bela vista!”

O astronauta Neil Armstrong fez história ao tornar-se no primeiro homem a pisar a Lua, mas não estava sozinho quando tal aconteceu. Com Armstrong viajaram Michael Collis e Edwin Eugene Aldrin, conhecido como “Buzz” Aldrin.

Foi Aldrin que filmou, a partir do módulo lunar, Neil Armstrong a pronunciar a famosa frase que o mundo inteiro ouviu e decorou. Passados 19 minutos, o piloto juntou-se ao engenheiro espacial e comentou: “Bela vista!”, ao que Armstrong acrescentou: “magnífica desolação”, referindo-se à superfície lunar.

Estavam a 380 mil quilómetros de distância da Terra – o planeta que, da Lua, parecia ter o tamanho de um berlinde – e ali permaneceram, em solo lunar, durante 23 horas.

Como homem religioso que era, “Buzz” Aldrin quis também ser o primeiro a ler uma passagem da Bíblia. Escolheu uma do Evangelho de São João e a seguir comungou.

O terceiro astronauta no foguetão “Saturno V” era Michael Collins, que ficou na nave e foi o responsável pela criação do que viria a ser o símbolo da missão, utilizado até hoje: uma águia com um ramo de oliveira nas garras.

Depois da viagem à Lua, Collins deixou a carreira de astronauta e tornou-se empresário.

O programa “Apollo” contou, no total, com cerca de 400 mil profissionais, entre engenheiros, técnicos e cientistas.