João Domingues falha acesso ao quadro principal de Roland Garros

Alejandro Davidovich Fokina acabou com o sonho de João Domingues de estar no quadro principal de Roland Garros. O tenista espanhol, 133 do "ranking" mundial, venceu o tenista português, 160 do planeta, em dois sets, por 6-2 e 7-5, na 2.ª ronda do "qualifying".

O número três nacional teria de vencer Davidovich Fokina e passar mais uma ronda para ter direito a lugar no quadro principal, onde estará João Sousa.