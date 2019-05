João Afonso deixa o Vitória de Guimarães

O defesa-central João Afonso anunciou que vai deixar o Vitória de Guimarães no final da presente temporada, quando o atual vínculo com o clube vimaranense expirar.

Aos 28 anos, João Afonso coloca um ponto final numa relação contratual de cinco temporadas. No total, somou 74 jogos com a camisola vitoriana. Esta época, o defesa não fazia parte das opções de Luís Castro, e disputou apenas seis jogos.

"Chegou ao fim a minha ligação contratual de 5 anos com o Vitória Sport Clube. Este que me deu a oportunidade de concretizar um sonho, jogar na I Liga. Foram 74 jogos em que tive o privilégio de defender a camisola com o símbolo do rei. E que símbolo, que conduz uma cidade e provoca uma simbiose entre Guimarães e o Clube, onde "ninguém vai entender" a menos que o represente e sinta a alegria efusiva das vitórias e a amargura pesada das derrotas que o povo da cidade berço passa a cada semana que joga o nosso Vitória", diz.

Numa mensagem de despedida emocionada, João Afonso diz que será sempre um vitoriano, "por adoção". "Nestes anos aprendi o que é ser vtoriano, naquela que foi a minha primeira casa adoptiva e onde me foram transmitidos e fiz questão de aprender os valores. Acabou a ligação contratual mas vou continuar a alegrar-me nas vitórias e a ficar triste nas derrotas do Vitória Sport Clube", remata.