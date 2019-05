Ministério da Defesa quer distribuição mais justa de casas aos militares

O Ministério da Defesa quer mais justiça social na distribuição das casas aos militares.

Fonte do gabinete de João Gomes Cravinho disse à Renascença que o regime do arrendamento apoiado para habitação deve garantir aos beneficiários com mais dificuldades a oportunidade de acederem a uma habitação que lhes permita viver com a dignidade inerente à condição de militar.

Numa altura em que as alterações ao regime de habitação social estão em fase de consulta publica, o “Jornal de Notícias” informa que há militares que pagam 200 euros por mês por casas de seis assoalhadas.

A Renascença sabe que a Associação Nacional de Sargentos já entregou o seu parecer sobre este assunto no dia 15 de maio.