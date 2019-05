Marques e Cabrita disparam à esquerda e à direita

O Partido Socialista apontou armas ao CDS, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, esta terça-feira.

Numa ação de campanha no Barreiro, Pedro Marques e Eduardo Cabrita apresentaram o PS como um partido investido na Europa, com o cabeça-de-lista às eleições europeias a criticar a esquerda pela forma irresponsável como apela à saída do euro.

“O PCP fala explicitamente de saída do euro. O Bloco de Esquerda fala em preparação para a saída do euro, ou pelo menos Catarina Martins o fez em algum momento. E eu queria recordar aos portugueses que a saída do Euro é desvalorização das nossas pensões, dos nossos salários, do valor dos depósitos bancários. Será provavelmente a nacionalização dos bancos e êxodo de empresas e desemprego”, disse.

“É preciso explicar aos portugueses que essas ideias que parecem simples têm muito que se lhe diga e podem representar um grande problema.”

O candidato, falando num almoço comício no Barreiro, território tradicionalmente de esquerda, esclareceu ainda que o PS está onde sempre esteve: coligado com a Europa.

“Em matérias europeias, quando constituímos o Governo em Portugal e o apoio político parlamentar, tivemos de acordar em discordar com a nossa esquerda. Mas quando ouço perguntar onde está o PS em matéria de coligações, eu digo que estamos coligados com a Europa, porque somos Europa.”

“Onde estão os partidos à nossa esquerda em matéria de saída do euro? Defendem mesmo a saída do euro? Sabem o que isso significa para o Portugal? É preciso fazer esta pergunta ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Nós estamos onde sempre estivemos, somos o partido de Mário Soares.”

Já o ministro da Administração Interna desafia o CDS a dizer se está a transformar-se no mesmo partido que há anos foi expulso do Partido Popular Europeu.

O ministro desafia os centristas a escolher entre a extrema-direita e os moderados europeus: “Temos de perguntar se o que temos aqui desta vez é o CDS que já há 20 anos foi expulso do PPE e que agora parece novamente alinhado com a extrema direita europeia, com o VOX e com o Orban, na Hungria”, afirmou Eduardo Cabrita.



“Qual é essa escolha entre a Europa da solidariedade e a Europa que está a branquear a extrema-direita europeia. A esse CDS temos de dizer não, porque é uma vergonha para Portugal", insiste Eduardo Cabrita.