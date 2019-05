João Silva deixa o Feirense

João Silva anunciou, nas redes sociais, que vai deixar o Feirense este verão. O ponta-de-lança termina contrato em junho e não vai seguir com o clube para a II Liga.

O avançado de 29 anos diz adeus ao emblema de Santa Maria da Feira, despromovido da I Liga, depois de dois anos no clube. No total, somou 14 golos em 64 jogos disputados com a camisola fogaceira.

"Chegou o momento, mais um ciclo da minha vida que se encerra. Despeço-me do Feirense com um sentimento de gratidão por me proporcionar jogar na I Liga uma vez mais e honrar o símbolo", pode ler-se.

João Silva deixou um agradecimento à SAD, staff, companheiros de equipa e adeptos e deseja "muito sucesso para a próxima época". Continuarei a seguir este grande clube", promete.

Formado no Desportivo das Aves, João Silva assinou pelo Everton, em 2010, onde não somou qualquer partida. Foi emprestado ao União de Leiria e Vitória de Setúbal, antes de voltar ao estrangeiro, a título definitivo.

Passou pelo Levski Sofia, Bari e Palermo, antes de voltar a Portugal para meia época em 2015/16, no Paços de Ferreira. Regressou a Itália, para o Avellino e Salernitana, e regressou à I Liga, em 2017, para jogar no Feirense.

João Silva foi uma das figuras da manutenção na última temporada. Apontou sete golo em toda a época, incluíndo os golos que deram as vitórias contra Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal, nas últimas jornadas, que asseguraram a manutenção.