Romain Correia quer ser titular no Mundial sub-20

Romain Correia quer agarrar a titularidade na seleção no Mundial sub-20. O defesa-central português do Vitória de Guimarães diz estar a trabalhar para merecer a oportunidade de Hélio Sousa.

"Tenho sempre por objetivo jogar, principalmente pela Seleção. É algo diferente, um orgulho. Estou a trabalhar ao máximo para garantir esse lugar. Agora cabe ao mister Hélio definir quem são os escolhidos", começou por dizer, esta quarta-feira, após o primeiro treino da seleção em solo polaco.

Correia disputa a posição com mais dois jogadores. Hélio Sousa convocou também a dupla de centrais do FC Porto, Diogo Queirós, capitão de equipa, e Diogo Leite, jogador que já integra a equipa principal dos dragões. Romain Correia, do Vitória de Guimarães, fez 21 jogos na equipa B esta época, na II Liga.

A seleção portuguesa ficou retida, na segunda-feira, em Frankfurt, devido ao mau tempo, e arrancou a concentração em Bielsko-Biala um dia mais tarde do que o prevista, contrariedade que não afetou a equipa.

"Estamos bem. Isso foi um pequeno percalço, mas nada nos incomodou ou nos tirou o foco. Estamos a trabalhar e à espera do primeiro jogo frente à Coreia do Sul", adicionou.

Romain Correia respondeu também à brincadeira dos seus companheiros de equipa, que o elegeram como o jogador mais reservado, num vídeo da Federação Portuguesa de Futebol. "Sou mesmo assim, não gosto de estar sempre a falar. Gosto de o fazer nos momentos certos. Falo e respondo dentro de campo, essa é a minha cultura".

Portugal disputa a fase de grupos do Mundial de sub-20 contra a Argentina, Coreia do Sul e África do Sul.