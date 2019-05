Sarri quer ficar no Chelsea e desmente negociações com a Juventus

Maurizio Sarri desmente contacto da Juventus e admite vontade em continuar no Chelsea na próxima temporada, fechando a porta aos rumores que o dão como o favorito a assumir o cargo na "Vecchia Signora", após a saída de Massimilliano Allegri.

"Neste momento, só penso na final da Liga Europa, mas tenho mais dois anos de contrato aqui e não tenho qualquer contacto com outros clubes", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador italiano admite, no entanto, que a sua continuidade no cargo também dependerá da vontade da direção dos "blues": "Depois da final vamos reunir, para saber se estão felizes comigo, ou não. Eu gosto da Premier League, é o campeonato mais importante do mundo, e é muito bom estar aqui".

Sarri encara com normalidade a reunião com a direção do Chelsea no final da época. "Este é um dos clubes mais importantes da Premier League, e por isso estou muito feliz aqui, mas temos de falar sobre a situação. É normal falar com o clube no final de cada reunião".

Aos 60 anos, Sarri teve a sua primeira experiência internacional, esta época, no Chelsea. A incapacidade de lutar pelo título da Premier League poderá não ter convencido Abramovich, dono do clube. Apesar do terceiro lugar na Premier League, Sarri chegou à final da Taça da Liga, que perdeu para o Manchester City, e tem a possibilidade de conquistar a Liga Europa, contra o Arsenal, na final.

O clube está proibido de contratar jogadores na próxima temporada, por castigo da UEFA, o que poderá também levar à saída de Sarri.