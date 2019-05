Jorge Casquilha deixa o Leixões e está a caminho do Cova da Piedade

O Leixões oficializou, esta quarta-feira, a saída do treinador Jorge Casquilha, que está a caminho do Cova da Piedade, sabe Bola Branca.

Em comunicado, o clube de Matosinhos informou o fim da relação entre as duas partes. Casquilha chegou ao Leixões na 14ª jornada, depois da saída de Filipe Gouveia, e conduziu o clube ao sétimo lugar da II Liga.

"A administração informa que chegou ao fim o contrato que ligava a nossa instituição a Jorge Casquilha. O treinador assumiu a equipa a 20 jornadas do fim e conseguiu atingir os objetivos", pode ler-se.

O Leixões deixa um agradecimento a Jorge Casquilha e deixa rasgados elogios ao técnico de 50 anos.

"Agradecemos todo o profissionalismo demostrado ao longo deste trajeto no nosso clube, bem como a sua lealdade e a amizade com que brindou esta administração. Jorge Casquilha deixou uma imagem de um excelente treinador e de um homem de caráter, pelo que lhe desejamos a melhor sorte do mundo na sua vida profissional", pode ainda ler-se.

Bola Branca sabe que Jorge Casquilha será o novo treinador do Cova da Piedade, que anunciou esta quarta-feira a saída de Miguel Leal, treinador que terminou a temporada 2018/19.