Jogo Duplo. Conselho de Disciplina acusa quatro arguidos do processo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acusa quatro arguidos da operação “Jogo Duplo”, caso de viciação de resultados. O julgamento do processo que decorre no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa tem leitura da sentença marcada para 18 de Junho.

Das 28 pessoas inicialmente investigadas, o Conselho de Disciplina acusa apenas quatro: os jogadores João Carela e Moedas que representavam, à data dos factos, a Oliveirense, o empresário Gustavo Oliveira e o antigo jogador Abel Silva.

Os quatro nomes são acusados de manipulação de resultados de jogos da II Liga, com crimes de corrupção passiva e ativa, e ligações ao negócio das apostas desportivas.

As ações investigadas dizem respeito sobretudo à época 2014/15, mas também à temporada 2015/16. Na acusação consta ainda um pretenso envolvimento com uma rede asiática de viciação de resultados, nomeadamente com ligações a empresários malaios.