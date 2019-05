Aduriz faz mais uma época em Bilbau antes da reforma

O Athletic de Bilbau anunciou a renovação de contrato com o Aritz Aduriz por mais uma temporada, prolongando o vínculo até ao final da próxima época.

Aos 38 anos de idade, o ponta-de-lança aindanão quer deixar o futebol, e vai disputar mais uma época no clube de formação. Aduriz é o sexto melhor marcador da história do clube basco, com 171 golos.

Aduriz vai disputar a sua 12ª temporada na equipa principal do clube, em três passagens distintas. No total, Aduriz leva 390 jogos disputados com a camisola do clube.

Em 2018/19, o avançado fez seis golos em 23 jogos disputados. Às 15h, Aduriz dará uma conferência de imprensa no Estádio San Mamés.