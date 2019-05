Álvaro Magalhães deixa o Farense

O Farense anunciou, esta quarta-feira, a saída de Álvaro Magalhães do comando técnico do clube, depois de não renovar o contrato que terminava no final da presente temporada.

O treinador de 58 anos chegou ao clube algarvio a meio da temporada, para substituir Rui Duarte, e assegurou a manutenção na última jornada, com uma vitória caseira contra o Académico de Viseu, por 1-0.

Dono de uma longa carreira como treinador, Álvaro Magalhães estava fora do ativo desde 2016/17, quando orientou o Gil Vicente. O técnico já passou também pelo Tondela, Naval, Lusitânia Lourosa, Chaves, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Naval, Olhanense, Feirense e Sporting da Covilhã.

Álvaro foi também adjunto de Trapattoni e José António Camacho no Benfica. No estrangeiro, treinou o Gloria Buzau, na Roménia, e o Interclube e Nacional de Benguela, em Angola.