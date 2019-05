Miguel Leal e Cova da Piedade não chegam a acordo para renovação

Miguel Leal está de saída do Cova da Piedade, depois das duas partes não terem chegado a um acordo para a renovação do vínculo que terminava no final da época, anunciou o clube nas redes sociais.

O clube explicou os motivos para a saída do técnico, que garantiu a manutenção do clube de Almada na II Liga: "Nesta decisão conjunta, pesou, entre outros motivos, razões de natureza pessoal e familiar, muito embora, fosse intenção de ambas as partes dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido".

Miguel Leal chegou ao Cova da Piedade em janeiro, e garantiu a manutenção na penultima jornada da II Liga. No total, venceu sete jogos, empatou quatro e perdeu seis, em 17 jogos disputados no clube. O técnico foi o terceiro treinador do Cova da Piedade esta época, depois de Eurico Gomes e Hugo Falcão.

O treinador de 54 anos começou a temporada no Arouca, mas saiu após a quinta jornada do campeonato. Ao longo da carreira, Miguel Leal conta com passagens pelo Penafiel, Moreirense e Boavista.