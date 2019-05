Dortmund oficializa contratação de Hazard

O Borussia Dortmund anunciou a contratação de Thorgan Hazard, proveniente do rival Borussia Monchengladbach. As duas partes não revelaram valores, mas a imprensa alemã fala em 40 milhões de euros.

O irmão de Eden Hazard tem chamado à atenção na Bundesliga desde 2014. Em cinco épocas no Monchengladbach, fez 46 golos em 182 jogos disputados. Esta época, o Gladbach terminou a época em quinto lugar, com Hazard em grande destaque, com 13 golos e 12 assistências em 35 jogos. Hazard é o substituto de Pulisic, que rumou ao Chelsea por 80 milhões de euros.

Em declarações reproduzidas no site do novo clube, Hazard agradeceu ao Monchengladbach e mostrou-se orgulhoso por "dar o salto" para o vice-campeão alemão.

"Estou muito grato por estes cinco anos no Monchengladbach, cheio de grandes memórias, mas era o momento certo para dar o próximo passo na minha carreira. Estou orgulhoso por chegar ao Dortmund, um clube de topo".

O internacional belga de 26 anos começou a formação no Lens e assinou pelo Chelsea em 2012. Depois de um empréstimo de duas épocas no Zulte Waregem, da Bélgica, rumou à Bundesliga, em definitivo.