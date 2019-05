Alverca. Legionella detetada em instalação da Força Aérea

Foram detetados níveis acima do normal de legionella no Depósito Geral de Material da Força Aérea, em Alverca.

Não existem casos de infeção, mas por precaução as instalações estão a trabalhar com serviços mínimos desde terça-feira e até segunda-feira, confirmou à Renascença o Coronel Manuel Costa.

A potencial ameaça foi assinalada através das análises regulares que são feitos ao equipamento.

Segundo o porta-voz da Força Aérea, a Direção de Saúde de Infraestruturas da Força Aérea está no terreno, juntamente com o Instituto Ricardo Jorge, a tentar localizar o foco do problema.

Cerca de 200 militares trabalham diariamente no Depósito Geral, que abastece toda a Força Aérea.

A legionella é uma bactéria que costuma estar presente em sistemas de água, incluindo sistemas de ar condicionado e humidificadores. Transmite-se através de gotícolas de água, que se transmitem com o vapor.

Embora grave, não é letal para a maioria das pessoas saudáveis, mas pode provocar graves problemas, incluindo a morte, quando os doentes estão em situação já fragilizada ou têm problemas ao nível do sistema respiratório.