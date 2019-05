Marega, Diaby e Sacko nos pré-convocados do Mali para a CAN

Moussa Marega, do FC Porto, Abdoulay Diaby, do Sporting, e Falaye Sacko, do Vitória de Guimarães, integram a lista de pré-convocados da seleção do Mali para a fase final da Taça das Nações Africanas.

A lista inicial, com 27 jogadores, foi publicada pelo selecionador Mohamed Magassouba, com três jogadores que disputam o futebol português.

Diaby apontou sete golos em 43 jogos pela equipa do Sporting, e soma um total de 15 internacionalizações. Marega somou 21 golos em 46 jogos no FC Porto, esta temporada. No total, o ponta-de-lança leva 19 jogos pela seleção principal maliana.

Falaye Sacko chamou à atenção esta temporada na equipa principal do Vitória de Guimarães. No clube desde 2015, o lateral-direito foi titular habitual durante toda a temporada. Com 30 jogos disputados esta época, Sacko terá a oportunidade de somar às suas oito internacionalizações.