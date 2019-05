Com ou sem Taça, Coates faz um balanço positivo da época do Sporting

Sebastián Coates faz um balanço positivo da temporada do Sporting, independentemente do desfecho da final da Taça de Portugal, que disputa a final contra o FC Porto, no próximo sábado. Em entrevista ao "Record", o defesa central analisou a temporada.

"Quando começa a época, traçamos alguns objetivos, e o principal é sempre o campeonato. Depois há as taças, e já ganhámos uma e estamos na final da outra. O balanço é positivo, mas seria muito bonito conseguir acabar a época a vencer a Taça de Portugal. Esperamos que assim aconteça", começou por dizer.

Em três épocas de leão ao peito, Coates venceu duas Taças da Liga, e terá nova oportunidade de levantar a Taça de Portugal, no Jamor, após a final perdida na última temporada, contra o Desportivo das Aves.

"Chegar a duas finais numa época é muito positivo, e queremos acabar com as duas taças. Não gostámos de não ter vencido a Taça de Portugal no ano passado, mas agora temos de pensar nesta. Vai ser muito difícil e não podemos estar a pensar no que aconteceu no passado", adicionou.

Coates não se poupou em elogiar o FC Porto, uma equipa "taticamente muito forte", e acredita que se trata de uma final sem favoritos declarados.

"Não acredito que seja possível apontar um favorito. Acima de tudo, temos de estar focados nas nossas armas e em tudo o que temos e que possa provocar danos no FC Porto. Logicamente, temos de ter precauções com os danos que eles nos possam causar. O FC Porto é uma equipa muito forte, e taticamente são muito bons. Têm avançados poderosos e temos de ser fortes a defender", disse.

A final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto joga-se no próximo sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com emissão especial de Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.