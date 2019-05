Mercado a aquecer

O mercado está em destaque nas primeiras páginas dos desportivos, com Sérgio Conceição e o título de andebol conquistado pelo FC Porto também a concentrarem atenção.

"Dia louco", lê-se no "Record". Mathieu renova e Eduardo está perto de ser reforço do Sporting, apesar do médio do Belenenses SAD ter outros pretendentes. Cilessen a caminho do Benfica. Koutris na lista para a esquerda, com Grimaldo a admitir saída.

Em entrevista ao diário da Cofina, Coates projeta o final da Taça de Portugal: "Esperamos terminar a época com duas taças".

"A Bola" divide a primeira página em dois grandes blocos. No superior, o destaque vai para o reforço da baliza do Benfica: "Cilessen iminente". Empresário do holandês do Barcelona está em Lisboa para fechar negócio. Pizzi vai renovar pelo Benfica. O diário apresenta, ainda, duas entrevistas a dois campeões. André Almeida diz que "Lage é uma pessoa especial". Gabriel admite que "representar Portugal seria um sonho".

No bloco inferior, o destaque vai para o andebol: "Dragão campeão". FC Porto vence na Madeira e quebra jejum de três anos.

De regresso ao futebol, "A Bola" regista a fórmula que o FC Porto estará a preparar para atacar Dyego Sousa: 10+3. De acordo com a notícia, os dragões estarão dispostos a pagar 10 milhões de euros e a incluir Osorio, Diogo Queirós e Faleno no negócio. O ponta-de-lança surge em entrevista a confessar que "sempre quis jogar por Portugal".Ainda sobre o Braga, "A Bola" recupera notícia avançada pela Renascença: Carvalhal por Abel.

"O Jogo" puxa Sérgio Conceição para manchete: "Sérgio no Jamor". A notícia está em todas as primeiras páginas. Tese de agressão caiu e eventual castigo é sempre passível de recurso com efeitos suspensivos.

Segundo "O Jogo", Raúl de Tomás, avançado que o Real Madrid cedeu ao Rayo Vallecano e marcou 14 golos, é alvo para o ataque do Benfica.

Em entrevista, Tozé admite ficar em Guimarães, mas não descarta saída.