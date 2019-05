​Europeias: Rio "chocado" por RTP dizer que "o PS ganha eleições". Ribau receita ovos moles a Rangel

O líder do PSD, Rui Rio, diz que ficou chocado com a RTP por causa da sondagem divulgada na segunda-feira, que dá a vitória ao PS com 10 pontos de vantagem sobre os sociais-democratas.



Num comício ao ar livre na Praça da República, em Aveiro, Rui Rio condenou a abertura do telejornal a dar conta desse estudo de opinião.

"Fiquei chocado quanto tive oportunidade de ver no canal público de televisão o Telejornal da próxima segunda-feira por antecipação. Dizia a notícia: ‘o PS ganha as eleições europeias’. Como é possível um canal de televisão dizer hoje, quando as eleições ainda não se realizaram, que o PS ganha porque uma sondagem diz que o PS vai à frente?", questionou perante centenas de apoiantes.

O líder do PSD lembrou que “as eleições não se decidem em canais de televisão, não se decidem em sondagens, decidem-se em eleições”.

O comício arrancou já perto das 22h00, com a Praça da República bem composta, apesar de algum frio, mas não faltou calor humano, disse o cabeça de lista Paulo Rangel, que trouxe de novo o tema das ligações familiares do Governo para o palco.

“Vejam as páginas dos jornais de ontem e de hoje sobre um escândalo com uma mulher política do PS e vejam se tudo não começa na promiscuidade familiar, o pasto e o caminho para haver muitas vezes o desvio, erros que merecem ser corrigidos e que não podemos aceitar.”

António Costa não tem moral nem legitimidade para criticar a ética dos outros, disparou o candidato.

Na sua intervenção, Ribau Esteves, o presidente da Câmara de Aveiro, deu a receita para o que falta da campanha eleitoral.

“O meu amigo carregue uma boa caixa de ovos moles e todos os dias até ao fim da campanha como três ovos moles, um ao pequeno-almoço, outro almoço e outro ao jantar. E vai perceber que a energia vai aumentar, sem engordar o meu amigo, porque é um doce que dá energia sem perturbar a linha, porque queremos um candidato elegante. Era o que mais faltava”, declarou Ribau Esteves.