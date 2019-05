Vietto assinou por cinco anos e ficou com cláusula de 60 milhões

O Sporting esclareceu, esta terça-feira, que Luciano Vietto assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até junho de 2024, e ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Foi em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o Sporting avançou mais detalhes da aquisição de Vietto ao Atlético de Madrid, no âmbito do acordo por Gelson Martins.

O extremo português assinou a "custo zero" com o Atlético, no verão passado, após rescindir unilateralmente, alegando justa causa, com o Sporting, na sequência do ataque a Alcochete. Contudo, o Sporting contestou a rescisão e exigiu uma indemnização ao clube espanhol. Ao fim de quase um ano, os dois clubes chegaram a acordo.

O Atlético comprometeu-se a pagar 22,5 milhões de euros por Gelson Martins e vendeu, por 7,5 milhões, 50% do passe de Vietto ao Sporting.