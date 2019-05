​Europeias. Alice Vieira e Maria Elisa entre 270 "mulheres progressistas" que apoiam PS

Um grupo de 270 "mulheres progressistas", no qual se inserem a escritora Alice Vieira, a atriz Maria do Céu Guerra ou a jornalista Maria Elisa Domingues, manifestou esta terça-feira publicamente o apoio aos candidatos do PS ao Parlamento Europeu.



"Somos mulheres progressistas de diferentes regiões do país. Mulheres de diferentes idades, profissões e proveniências, somos mulheres de esquerda e europeístas", lê-se numa carta à qual a agência Lusa teve acesso.

Estas mulheres salientam que "o PS tem estado na linha da frente na promoção dos direitos das mulheres" e que "foram os governos do PS que propuseram e aprovaram as principais leis progressistas em prol das mulheres".

Na carta, é também referido que estas mulheres se reveem "no programa e na ação do partido socialista nestas eleições, reconhecendo os muitos progressos e conquistas alcançados, mas também a vigilância fundamental aos valores da democracia na Europa".

Segundo comunicado, a esta iniciativa juntaram-se "nomes mais e menos conhecidos, mas representativos de todas as áreas" da sociedade, entre as quais "feministas históricas como Maria Teresa Horta ou Maria Antónia Palla, historiadoras como Irene Pimentel, escritoras como Alice Vieira, Cristina Carvalho, Isabel Alçada e Isabel Rio Novo, atrizes como Maria do Céu Guerra e Maria de Medeiros, a cantora lírica Helena Vieira, Xana (Alexandra do Carmo, dos Rádio Macau), artistas como Graça Morais, Lira Keil do Amaral ou Teresa Ricou, as jornalistas Manuela Melo e Maria Elisa Domingues, as atletas Rosa Mota e Manuela Machado".

"Assinam ainda várias dezenas de académicas das áreas de estudos de género e feministas, como Helena Costa Araújo, Lígia Amâncio, Cristina C. Vieira ou Zília Osório, bem como de outras áreas científicas como Maria Alzira Seixo, Manuela Júdice e Simonetta Luz Afonso, sindicalistas, autarcas, juristas, como Maria do Céu da Cunha Rêgo, Leonor Valente Monteiro ou Elisabete Brasil, funcionárias públicas, responsáveis por serviços de apoio a vítimas", acrescenta.

O comunicado acrescenta que "todas querem uma Europa unida, forte, democrática, tolerante, inclusiva, solidária e livre de violência de género, assente num novo contrato social alicerçado numa agenda social, crescimento e emprego, para a inovação, a sustentabilidade e a igualdade, que não deixe ninguém para trás".

Maria Elisa Domingues foi deputada do PSD e jornalista da RTP, enquanto Alice Vieira foi uma antiga militante do PCP e chegou a ser candidata pelo PS à Assembleia Municipal de Mafra.

O conjunto de mulheres que "apoiam a lista paritária do PS às eleições europeias" indicam que as cidadãs "têm ganhado reconhecimento e estatuto social, conquistado o espaço público e o acesso ao poder político e económico".

Apesar de se terem "mudado as leis e as políticas", estas mulheres alegam que não tem sido "o suficiente", porque "no domínio da igualdade os progressos são lentos e não definitivos, pelo que a vigilância tem de ser permanente".

"Defendemos os direitos humanos e a igualdade de género e combatemos todo o tipo de discriminações e de violência contra as mulheres. Queremos uma Europa unida, forte, democrática, tolerante, inclusiva, solidária e livre de violência de género", alegam estas quase três centenas de mulheres, advogando "um novo contrato social assente numa agenda social, numa agenda de crescimento e emprego e numa agenda para a inovação e a sustentabilidade".

De acordo com o texto, estas portuguesas almejam também que seja eleito "quem combata os nacionalismos, o populismo, a xenofobia, a homofobia e o racismo e defenda os direitos humanos das mulheres".

O grupo conta ainda com "ativistas dos direitos humanos, antirracismo e dos direitos das pessoas LGBTI, como Olga Mariano, Luzia Moniz, Raquel Rodrigues, Alcina Jacinta Faneca, Isabel Advirta ou Paula Allen".