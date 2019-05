Boavista resistiu com qualidade e o estádio cheio ajudou

"Boavista resiste" foi a mensagem que inspirou Lito Vidigal na reta final do campeonato. O treinador chegou ao Bessa, após a 19.ª jornada, sucedendo a Jorge Simão, com o clube abaixo da linha de água. O clube terminou no 8.º posto e se o treinador tivesse de resumir o que aconteceu numa frase escolheria aquele que "lia todos os dias, depois de acordar, a caminho do treino". "Passava por baixo de um viaduto e tinha uma frase escrita: 'Boavista resiste'".

Numa explicação mais sustentada, Lito, em entrevista à Renascença, sublinha que "foi extremamente difícil" e que a união entre todos foi fundamental para que acontecesse o que aconteceu. "Felizmente, os resultados apareceram, fruto do trabalho de todos. Tornámos o Boavista uma família que foi abraçada pelos adeptos. Foram pacientes e isso deu força aos jogadores", reconhece, atribuindo mérito ao público que regressou em força ao Bessa, com assistências a rondar os 20 mil espectadores.

Europa é objetivo perigoso

A reta final de época, com nove vitórias em 15 jogos, faz com que os adeptos sonhem com o regresso do "Boavistão", mas Lito trava a euforia. Pensar, por exemplo, em candidatar o clube a uma posição de acesso à Liga Europa é, na opinião do treinador precoce.

"Acho até perigoso candidatar o Boavista a uma posição europeia. A época foi muito difícil e convém mantermos os pés bem assentes no chão. Seria imaturo pensar dessa forma", avisa o treinador que tem mais um ano de contrato com os axadrezados.