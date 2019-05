A certeza de Lito Vidigal: "Vou treinar um dos grandes"

Lito Vidigal afirma-o com tal convicção que até o entrevistador fica sem dúvidas. O treinador do Boavista tem a certeza que irá comandar um dos três grandes do futebol português. Há, no entanto, um pré-requisito que gostaria de ver cumprido, no momento em que a oportunidade chegar.

"Eu não quero treinar esses clubes só para dizer que passei por lá. Quando treinar esses clubes vou ter de ser campeão. Vai acontecer, mas vai acontecer num momento em que eu esteja preparado para ser campeão", afirma, sem reservas, em entrevista à Renascença.

"Eu sei que vou treinar um desses clubes de maior dimensão em Portugal, não sei é quando. Importante é estar preparado e preparo-me todos os dias esperando que chegue esse momento. Se calhar ainda não aconteceu, porque se fosse agora, provavelmente, não seria campeão", completa o treinador que partilha com outros sete nomes a coincidência de ter orientado os dois clubes portugueses - Boavista e Belenenses - que já foram campeões, além dos três grandes.

Desse lote restrito fazem parte Jimmy Hagan, Mário Wilson, Manuel José, João Alves, Joaquim Meirim, Jaime Pacheco e Jorge Simão. Curiosamente, só os três primeiros treinaram, também, um dos três grandes. Jimmy Hagan e Manuel José treinaram Benfica e Sporting, enquanto Mário Wilson só trabalhou nos encarnados.

Curiosamente, nenhum treinou o FC Porto e só três foram campeões nacionais. Hagan foi tricampeão pelo Benfica, Mário Wilson também venceu o título pelos lisboetas e Jaime Pacheco ganhou o único título na história do Boavista. Pacheco, João Alves, Meirim e Jorge Simão não têm passagens pelos grandes no currículo, à imagem do que acontece com Lito.