FC Porto campeão nacional de andebol

O FC Porto é o novo campeão nacional de andebol. Os dragões venceram o Madeira, por 20-29, e a duas jornadas do final do campeonato asseguraram a conquista do 21.º título da sua história.

O Porto sucede ao Sporting, campeão nos últimos dois anos, e quatro anos depois volta a festejar, já antes dos dois campeonatos conquistados pelos lisboetas, foi o ABC que venceu o título.

Esta está a ser uma grande época da equipa portista. Além de campeões nacionais, os dragões chegaram à "final four" da Taça EHF e ficaram no terceiro posto. A equipa treinada pelos sueco Magnus Andersson está ainda na luta pela Taça de Portugal. Nas meias-finais defronta o Póvoa.