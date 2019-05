Final da Taça terá história diferente do último clássico

Nelson, antigo jogador de FC Porto e Sporting, está convencido de que os incidentes no clássico do campeonato, entre os dois clubes, não vão ter sequela no Jamor, no sábado, na final da Taça.

"O que aconteceu no último jogo são situações de momento e no sábado isso não irá ocorrer. Cada jogo tem a sua história", diz Nelson, em entrevista à Renascença.

Vencedor da Taça, pelos dois clubes, Nelson considera que este jogo será decisivo na avaliação da época de dragões e leões, que falharam a conquista do título. O Sporting venceu a Taça da Liga, mas o ex-jogador anota que a Taça de Portugal "tem outro prestígio". "Este troféu assentará como uma luva a quem o ganhar e quem o perder ficará em maus lençóis", avalia.

Feitio de Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar a Sérgio Conceição, sem especificar se o processo está relacionado com o auto de flagrante delito requerido pelo Sporting por alegada agressão ao guarda-redes Renan.

A confirmar-se um eventual castigo antes da final da Taça, Sérgio Conceição não deverá ser afastado do banco. O FC Porto, se apresentar recurso colocará a decisão em suspenso.

Nelson foi companheiro de seleção de Sérgio Conceição e conclui que o treinador do FC Porto acabou por ser vítima do seu "caráter impetuoso". "Joguei com o Sérgio na seleção e todos sabemos que tem um caráter impetuoso, quer ganhar sempre, e é normal que tenha os nervos à flor da pele. Estou em crer que independentemente do que for decido, o Sérgio estará sempre no banco, porque o recurso terá efeito suspensivo", antevê.

A final da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, está marcada para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.