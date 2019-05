Derlei: "O Sporting vai sentir mais as ausências do que o FC Porto"

O Sporting vai sentir mais as ausências na final da Taça de Portugal. A opinião pertence a Derlei, antigo avançado brasileiro do Sporting e FC Porto, em declarações a Bola Branca , antes do embate no Jamor, que encerrará a temporada e dará a um dos conjuntos a Taça de Portugal de 2018/19.

"É natural que o Sporting sinta mais falta com menos dois jogadores importantes [Borja e Ristovski]. O FC Porto também perdeu o Corona, mas o Sporting sentirá mais as ausências, uma vez que o Porto tem mais soluções, mas se colocassem as equipas B de Porto e Sporting em campo, jogariam com a mesma determinação para se sagrarem vencedoras", começou por dizer.

Apesar das ausências, Derlei antevê um clássico sem favoritos, e que pode "servir de consolo" para uma época que coroou o Benfica como campeão nacional.

"É um jogo diferente, porque vale um título e pode servir de consolo. É um título importante, um campeonato à parte. As duas equipas estão equilibradas, pelo que vimos no sábado. O Sporting, pelo que se passou fora de campo, vai entrar em campo fortalecido, mas num jogo como este não há favoritos", refere o antigo atacante.

Benfica justo campeão e Sérgio com condições para continuar

Derlei analisa também o campeonato, e olha para o Benfica como um justo vencedor, até pelo registo ofensivo da equipa de Bruno Lage. "Por aquilo que o Benfica apresentou na segunda volta do campeonato, marcando mais de 100 golos, há que tirar o chapéu. Não é fácil fazer 100 golos no campeonato português. O campeão foi justo, porque o Benfica, quando precisou, venceu os jogos decisivos e isso fez toda a diferença",.

O antigo avançado do FC Porto, colega de equipa de Sérgio Conceição em 2003/04, olha com alguma naturalidade para os incidentes que marcaram o FC Porto-Sporting, e que levaram ao processo disciplinar aberto ao treinador. Derlei acredita que Sérgio tem todas as condições para continuar no clube, na próxima época.

"Os clássicos são isso, os jogadores entregam-se a 200%. Agora o Sporting quer dar o troco, e quem ganhou entra com a sensação de poder repetir a vitória. Em relação ao Sérgio, é o temperamento dele. Na situação com o filho, era pai-adepto e, por isso, tem todas as condições para continuar", disse.

Derlei reconhece o mau perder de Sérgio Conceição como uma virtude, e acredita que o treinador não terá digerido com facilidade o título do Benfica.

"Ele sabe que pode fazer um pouco mais. Tive oportunidade de trabalhar com ele e o Sérgio não gosta de perder nem a dois toques. E ao passar por momentos destes, fora da Liga dos Campões, e ver o Benfica ser campeão, não é fácil de digerir", rematou.

A final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting está marcada para sábado, às 17h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.