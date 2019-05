Famalicão pesca reforços no Leixões

Jorge Silva e Zé Paulo, jogadores do Leixões, poderão, em breve, ser confirmados como reforços do Famalicão. Ao que a Renascença apurou, os minhotos estão bem colocados para fechar o negócio.

Ambos os atletas têm contrato com o Leixões até 2020, sendo que é público que Jorge Silva tem cláusula de rescisão fixada em um milhão de euros. O lateral-direito português, de 23 anos, fez uma época de grande nível, à imagem do que aconteceu nos dois anos anteriores, e já há algum tempo que se prevê a mudança para um campeonato de outra dimensão. Nesse sentido, a SAD do Leixões, atempadamente, preveniu essa possibilidade.

Formado no Leixões, Jorge Silva tem uma passagem pelo Sporting, onde jogou pelos juniores e pela equipa B. O Gil Vicente, que será treinado por Vítor Oliveira, profundo conhecedor da II Liga, também estará na corrida pelo lateral, mas, ao que apurámos, Famalicão é o destino mais provável para o jogador.

Já Zé Paulo está de regresso à I Liga, onde representou o Rio Ave. O médio brasileiro, de 25 anos, chegou em Janeiro ao Estádio do Mar, proveniente da Académica, e ainda foi a tempo de marcar seis golos, em 21 jogos. Um desses golos foi apontado ao FC Porto, na Taça de Portugal.

Zé Paulo passou por Corinthians e Atlético Paranaense, no Brasil, e em Portugal, antes de chegar ao Leixões representou Rio Ave, Académico de Viseu e Académica de Coimbra.