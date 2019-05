Farense contrata melhor marcador da II Liga

O Farense anunciou a contratação do ponta-de-lança Fabrício Simões. O brasileiro foi o melhor marcador da II Liga, esta época, a par de Pires, com 16 golos apontados.

Fabrício não vai continuar com o Famalicão na I Liga, depois de uma época de sucesso no regresso a Portugal. O brasileiro de 34 anos assinou um contrato de uma época, com mais uma de opção.

O avançado chegou a Portugal, pela primeira vez, em 2006, para o Câmara de Lobos. Passou pelo Machico, Benfica de Castelo Branco, Operário Lagoa, União de Leiria, Estoril Praia e Sporting da Covilhã, e rumou a Angola, em 2013, onde representou o Recritivo de Caála, Benfica de Luanda, Petro de Luanda e Recriativo de Libolo, antes de uma época no Chipre, no Oroklini.

Esta época voltou a solo português e fez 16 golos em 36 jogos pelo Famalicão, que terminou a II Liga em segundo lugar e garantiu a subida ao primeiro escalão.