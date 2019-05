Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina abriu, esta terça-feira, um processo disciplinar a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sucessão da partida contra o Sporting, na última jornada do campeonato.

O relatório dos processos sumários não especifica o motivo da decisão, que poderá estar relacionado com o incidente com Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting. Sérgio terá colocado a mão no pescoço do jogador leonino, lance que motivou uma queixa do Sporting na Comissão de Instrutores da Liga.

FC Porto fica à espera do desfecho do caso. Sérgio pode se suspenso, castigo passível de recurso com efeitos suspensivos, pelo que a sua ausência do banco de suplentes na final da Taça de Portugal torna-se um cenário pouco provável.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[Em atualização]