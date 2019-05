"Jogadores do Arouca estão em pânico"

Um "esquema" que está a deixar o plantel do Arouca em "pânico".

É desta forma que o presidente do Sindicato dos Jogadores reage ao drama que se instalou sobre a equipa que acaba de descer da Segunda Liga ao Campeonato de Portugal.

O Arouca avançou com um pedido de insolvência do clube e rescisão coletiva com todos os jogadores do plantel. Os salários de abril estão em atraso, bem como os prémios de temporada.

Esta manhã, os jogadores deslocaram-se ao Municipal de Arouca mas bateram com o nariz na porta.

A angústia já se apoderou dos atletas, como relata a Bola Branca, Joaquim Evangelista.

"Apresentaram-se no clube para treinar e as instalações estavam encerradas. Os jogadores falaram com algumas pessoas do clube que lhes disseram que a intenção era não pagar e avançar para um processo de insolvência. Isto criou pânico e incerteza entre os jogadores. A maioria deles tem contrato para a próxima época e tem a receber um salário desta. Apesar da notícia ser pública, os principais dirigentes do Arouca têm o telemóvel desligado", lamentou.