Segundo referendo ao Brexit? Governo vai deixar os deputados decidir

O Governo britânico vai deixar a Câmara dos Comuns decidir se deve haver, ou não, um segundo referendo ao Brexit.

Theresa May acaba de anunciar que na introdução da proposta de acordo para o Brexit, que quer que seja debatida novamente na Câmara dos Comuns, vai incluir a possibiliade de os deputados decidirem fazer um segundo referendo.

No seu discurso, a primeira-ministra voltou a dizer que pessoalmente não concorda com a realização de um segundo referendo, mas que reconhece a existe uma vontade sincera alargada nesse sentido.

"Eu não acredito que esse deva ser o caminho a seguir. Acho que devíamos estar a implementar os resultados do primeiro referendo e não estar a tentar fazer outro. Mas reconheço a força do sentimento sincero de quem quer outro referendo e por isso vamos incluir no texto do acordo a possibilidade de a Câmara dos Comuns decidir realizar um segundo referendo", explicou.

Com esta estratégia, Theresa May procura garantir que quem queira um segundo referendo tenha primeiro que aprovar o acordo de saída, e só depois tentar vencer o debate que se seguirá, de realizar uma segunda consulta.

May insistitiu que esta é a última oportunidade de garantir a saída da União Europeia e que quem votar contra a sua proposta estará efetivamente a garantir que o Brexit não acontece nos próximos tempos.

A primeira-ministra disse ainda que com o seu acordo se garante que os trabalhadores britânicos terão os mesmos direitos que os da União Europeia, ou melhores, e que não haverá alterações quanto às proteções ambientais, sendo que será criada uma comissão para garantir que os acordos e as leis ambientais são cumpridos.

[Em atualização]