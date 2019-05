Sindicato dos Jogadores pede esclarecimento à Liga sobre rescisões no Arouca

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) reagiu, em comunicado, ao pedido de insolvência do Arouca e intenção de rescisão coletiva com todos os jogadores do plantel. O organismo pediu um esclarecimento à Liga de Clubes sobre a situação.

"O sindicato está a tentar contactar a Liga para obter mais detalhes, uma vez que o Arouca esteve sujeito aos mecanismos de controlo financeiro e foi licenciado para a competição, o sindicato exigirá que as obrigações contratuais sejam cumpridas", pode ler-se.

O SJPF diz que não recebeu qualquer resposta do clube em relação ao futuro dos jogadores e garante que está a acompanhar o caso do ponto de vista jurídico.

"Não existe neste momento da parte da administração qualquer resposta para o sucedido, nem informação sobre o que irá acontecer nos próximos dias. O Sindicato dos Jogadores está a esclarecer e a acompanhar os jogadores do ponto de vista jurídico, bem como a tentar obter resposta do clube sobre estes acontecimentos", pode ainda ler-se.

O sindicado apela ao "bom senso da administração do Arouca", para que permita aos jogadores o acesso ao seu local de trabalho e para que resolva, "em diálogo com estes profissionais, os demais problemas atualmente existentes".

O clube da AF Aveiro subiu aos campeonatos profissionais em 2010/11, e alcançou a subida à I Liga em 2012/13, com Vítor Oliveira no cargo. Em quatro temporadas no principal escalão, o ponto mais alto do clube foi a presença nas pré-eliminatórias da Liga Europa, em 2016/17, época que terminou com a despromoção ao segundo escalão.

A derrota na última jornada da temporada, contra a Oliveirense, ditou o regresso do Arouca ao terceiro escalão, descida que motivou o pedido de insolvência.