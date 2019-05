Gil Vicente anuncia primeiro reforço para a próxima temporada

O Gil Vicente anunciou a contratação de Rúben Fernandes, proveniente do Portimonense. O defesa-central é o primeiro reforço do Gil Vicente para a Liga, e assinou contrato válido por uma temporada.

Formado no clube algarvio, Rúben Fernandes, de 33 anos, representou a equipa principal do Portimonense durante nove temporadas. Conta ainda com passagens pelo Varzim, Estoril Praia e Sint-Truiden, da Bélgica.

Rúben Fernandes vai reencontrar Vítor Oliveira, novo treinador do clube gilista, com quem trabalhou na época 2017/18, no Portimonense. Esta época, o defesa fez 35 jogos e não apontou qualquer golo.

Em declarações reproduzidas no site do clube, o defesa mostrou-se satisfeito pelo desafio de assinar pelo Gil Vicente. "Sou uma pessoa que luta com todas as suas forças por aquilo que quer conquistar e, passo a passo, fui cumprindo alguns objetivos de carreira, que simbolizam o sucesso de um jogador. Este é um desafio difícil mas aliciante.”

O Gil Vicente regressa à I Liga na próxima temporada, por decisão administrativa. Na última época, disputou o Campeonato de Portugal.