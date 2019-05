André Silva regressa ao AC Milan na próxima temporada

André Silva vai deixar o Sevilha e regressar ao AC Milan na próxima temporada, anunciou o próprio nas redes sociais.

O avançado português esteve emprestado ao clube espanhol esta época, teve um início de temporada promissor, mas acabou por perder perder a titularidade. André Silva fez um "hat-trick" na estreia na La Liga, contra o Rayo Vallecano, e bisou contra o Real Madrid, na sexta jornada.

Na segunda metade da temporada, André Silva perdeu importância na equipa, e não marcou qualquer golo desde janeiro.

"Mais uma época que termina, obrigado ao Sevilha pela receção incrível, fiquei encantado pelo espírito da cidade e do clube. Espero que o futuro traga coisas boas", pode ler-se.

No total, André Silva apontou 11 golos em 40 jogos. O ponta-de-lança internacional luso trocou o FC Porto pelo AC Milan, no início de 2017/18, mas não impressionou na primeira época em Itália, com dez golos apontados em 40 jogos.