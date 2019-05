Mkhitaryan confirma que vai falhar a final da Liga Europa por motivos políticos

Henrikh Mkhitaryan, avançado do Arsenal, confirmou que vai falhar a final da Liga Europa, disputada em Baku, no Azerbeijão, por motivos políticos.

A final da prova da UEFA entre Arsenal e Chelsea vai ser disputada no Azerbeijão, país que não tem relações diplomáticas com a Arménia e não permite a entrada de arménios, devido à histórica tensão política entre os dois países que se prolonga até aos dias de hoje.

"Depois de ter considerado todas as opções, tivemos de tomar a difícil decisão de não viajar com a equipa para a final da Liga Europa. É o tipo de jogo que não é assim tão frequente para um jogador, e tenho de admitir que me custa imenso não estar lá. Vou ficar a torcer pelos meus colegas", pode ler-se numa breve publicação nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Mkhitaryan falharia jogos no Azerbeijão. Em 2015, ainda ao serviço do Dortmund, o médio ficou de fora para o jogo contra o Gabala. Esta temporada, Arsenal enfrentou o Qarabag, na fase de grupos, e Mkhitaryan voltou a ficar de fora dos convocados.

A final é disputada no dia 29 de maio, entre Chelsea e Arsenal.