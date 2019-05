Famalicão oficializa saída de Carlos Pinto

O Famalicão anunciou a saída do treinador Carlos Pinto, que não vai acompanhar o emblema minhoto na I Liga.



De acordo com o comunicado do clube, Carlos Pinto não tem o nível máximo da UEFA, e a saída estava previamente confirmada, caso o Famalicão conseguisse a subida de escalão.

"Alcançado o objetivo da subida ao principal escalão do futebol português, Carlos Pinto termina a sua ligação ao FC Famalicão. Não possuindo habilitação para treinar na I Liga, este designo estava previamente acordado entre as duas partes", pode ler-se.

Carlos Pinto substituiu Sérgio Vieira no final de março, e disputou apenas as últimas oito jornadas da II Liga, vencendo sete jogos consecutivos, série que assegurou a manutenção. O Famalicão deixou um agradecimento a toda a equipa técnica.

"A Carlos Pinto e à equipa técnica que o acompanha, o FC Famalicão deseja as maiores felicidades profissionais, deixando um agradecimento pela relação profissional e afetiva criada ao longo destes dois meses de sucessos", poder ainda ler-se.

A saída do treinador estava já a ser cogitada na imprensa nacional há várias semanas. João Pedro Sousa, atual treinador-adjunto de Marco Silva no Everton, e Miguel Cardoso, são os dois nomes apontados para a liderança da equipa no regresso à I Liga.