Inédito. UE lança operação conjunta com a Albânia para patrulha de fronteiras

Equipas da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras (Frontex) vão juntar-se à polícia da Albânia para patrulhar as fronteiras terrestres e marítimas do país, usadas por migrantes que pretendem requerer asilo na União Europeia mas também por traficantes e outros grupos criminosos.

É a primeira vez que a União Europeia lança uma operação conjunta de segurança no território de um país vizinho que não é seu Estado-membro.

Esta terça-feira, o comissário europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulos, e o atual líder da Frontex, Fabrice Leggeri, estiveram em Tirana, capital albanesa, para inaugurar "a primeira operação no território de um país vizinho não-membro", sob um acordo que Avramopoulos classifica como "um marco na cooperação da UE com a região".

Ao todo, e agora que a operação conjunta foi formalmente lançada, a fronteira da Albânia com a Grécia será patrulhada por 16 carros de patrulha e uma carrinha com termo-visão, veículos oriundos de 12 dos atuais 28 Estados-membros da UE.

Acordos semelhantes também já foram assinados com a Macedónia do Norte, a Sérbia, a Bósnia-Herzegovina e o Montenegro.

O lançamento desta operação numa das fronteiras albanesas surge num momento em que o país continua empenhado em pôr em marcha as negociações de adesão à UE já este ano.