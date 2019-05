Chelsea renova com Giroud por mais uma temporada

Olivier Giroud prolongou contrato com o Chelsea por mais uma temporada, e ficará no clube londrino até ao final da temporada 2019/20.

O avançado francês de 32 anos chegou aos "blues" a meio da temporada 2017/18, e tinha contrato apenas até ao final da presente temporada. No total, leva 17 golos em 62 jogos disputados. Esta temporada, Giroud leva 12 golos em 44 jogos disputados.

"Estou muito feliz por assinar este novo contrato. Queria mesmo ficar, pelo menos, mais uma temporada. Sinto que faço parte da equipa, e espero que estejam mais troféus a caminho", disse o avançado.

O internacional francês, campeão do Mundo em 2018, está no futebol inglês desde 2012, quando trocou o Montpellier pelo Arsenal. Giroud esteve associado a um regresso a França, a custo-zero, com Nice e Lyon como eventuais interessados.