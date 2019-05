Império de Jamie Oliver colapsa. Mil postos de trabalho em risco

À beira do colapso, a cadeia de restaurantes do chef britânico Jamie Oliver passou esta terça-feira a ser administrada pela consultora KPMG, colocando sob ameaça mais de mil postos de trabalho nos 25 restaurantes detidos pelo Grupo Jamie Oliver no Reino Unido.

Oliver, 43 anos, que se tornou uma figura reconhecida na Grã-Bretanha e no resto do mundo com os seus populares programas televisivos de culinária, lançou uma cadeia de restaurantes italianos em 2008, somando 23 neste momento. O grupo detém ainda os restaurantes Barbecoa e o The Fifteen, ambos em Londres.

"Estou profundamente triste com este resultado e gostava de agradecer a todos os nossos funcionários e fornecedores, que estiveram empenhados, de alma e coração, neste negócio durante mais de uma década", disse Oliver num comunicado divulgado hoje. "Reconheço o quão difícil isto é para todas as pessoas afetadas."

Mais de mil postos de trabalho estão agora em risco sob este modelo administrativo, uma forma de proteger a cadeia dos credores. No mesmo comunicado, o Grupo Jamie Oliver informa que nomeou Will Wright e Mark Orton da KPMG para gerir a crise financeira.

Oliver, que foi descoberto pela BBC quando trabalhava como cozinheiro no River Café em Londres, ganhou fama internacional com o programa "Naked Chef", que foi transmitido em dezenas de países.

Mais tarde, usou a sua reputação para pressionar Governos e políticos a combaterem as crescentes taxas de obesidade infantil, lançando uma campanha para exigir refeições escolares mais saudáveis.