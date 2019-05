Marco Pereira fica no Santa Clara por mais duas épocas

O Santa Clara anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes Marco Pereira, por mais duas temporadas, até 2021.

O experiente guardião de 32 anos leva duas temporadas no clube insular. Esta época, defendeu as redes do Santa Clara em 26 ocasições, e sete jogos sem sofrer golos, na Liga.

Formado no Boavista, Marco representou o Trofense, Feirense e Freamunde. Até esta temporada, Marco tinha feito apenas uma época na I Liga, em 2008/09, no Trofense.