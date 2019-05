Domingos Paciência não vê um favorito declarado na final da Taça

Domingos Paciência, antigo jogador do FC Porto e treinador do Sporting, antevê uma final da Taça de Portugal sem favorito declarado. Em entrevista a Bola Branca, o treinador vê a equipa leonina mais confiante do que o FC Porto.

"O último jogo do campeonato deixou alguma apreensão em relação ao que pode ser o jogo. O Sporting mostrou ter dinâmica, mesmo com 10 jogadores, e sabe o que está a fazer. Vejo o Sporting mais confiante do que o FC Porto. A equipa tem uma identidade, mas é uma final, em que há o nervosismo presente, e que pode retirar confiança e pode ser um jogo diferente do Sporting. São duas equipas em momentos de igualdade, em termos de rendimento", disse.

Na final, o Sporting não pode contar com os laterais habitualmente titulares, Borja e Ristovski, por castigo. Baixas de peso, considera Domingos, devido ao estilo de jogo da equipa de Alvalade.

"O Sporting é uma equipa que privilegia os corredores, com laterais com muita participação ofensiva, cruzamentos para o Bas Dost, muitas vezes com golo. Vamos ver como se vai apresentar o Sporting em termos de laterais", adicionou.

No mesmo sentido, Sérgio Conceição também não poderá contar com Jesús Corona, expulso na última partida, contra o Sporting. Domingos destaca a importância do mexicano e fala sobre os problemas do treinador portista na posição de lateral-direito.

"O Corona foi muito importante esta época, principalmente quando volta a jogar mais à frente e deixa a posição de lateral. É muito desiquilibrador, e foi importante em vários momentos. O lado direito da defesa foi um problema a época toda, já jogou com o Corona, Manafá, Militão e Maxi Pereira. Teve muitas indecisões o Sérgio, porque nue não confia a 100% a posição a um deles, como faz com o Alex Telles, à esquerda", analisa.

Quem decide a final e as memórias do Jamor

Questionado sobre quem poderão ser os jogadores a decidir a final, Domingos elege Bruno Fernandes e Marega. "O Bruno é o grande obreiro deste Sporting. Recuperou a equipa e colocou-a a jogar mais. Assiste, com leituras perfeitas de jogo, e é um finalizador. Cresceu muito e pode voltar a fazer a diferença. No FC Porto, continua a ser o Marega. Numa final, com situações de transição, em que o Porto é muito forte, o Marega é a grande figura".

Como jogador, Domingos Paciência venceu cinco Taças de Portugal. Desafiado a escolher a que mais o marcou, optou pela primeira, em 1987/88, num jogo em que nem sequer saiu do banco de suplentes.

"A que mais marcou foi a primeira, tinha só 18 anos. Apesar de não ter jogado, foi no tempo do Ivic, com aquela geração de ouro do Porto, que tinha sido campeã europeia e mundial. Ganhámos ao Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo do Jaime Magalhães", rematou.

O FC Porto-Sporting está marcado para este sábado, às 17h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.