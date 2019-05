Pedro Lamy lamenta a morte de Niki Lauda. "Era um grande da Fórmula 1"

O piloto português Pedro Lamy lamenta a morte de Niki Lauda. O antigo tri-campeão do mundo de Fórmula 1 faleceu aos 70 anos de idade, por problemas renais.

"Uma tristeza muito grande saber da morte do Niki. Havia sempre esperança de recuperar. Infelizmente perdemos um grande, três vezes campeão do mundo na Fórmula 1. Uma pessoa que era muito influente, a vencer estes últimos campeonatos com a Mercedes, tanto dentro do carro, que era um piloto espectacular, como fora a contribuir também para o desporto do automóvel, com grande êxito, sempre", disse nesta entrevista a Bola Branca.



Lauda sofreu um grave acidente a 1 de agosto de 1976, durante o Grande Prémio de Fórmula 1 da Alemanha. O piloto austríaco sobreviveu à bola de fogo em que transformou o Ferrari que conduzia no circuito de Nurburgring. As sequelas do acidente deixaram mazelas na saúde do austríaco.



"Dizem que, eventualmente, tem tudo a ver com o acidente. Parecia ter recuperado totalmente mas não há certeza, depois de ter respirado tantos minutos aquele fumo e das queimaduras que teve. Só as marcas visíveis é que não estavam bem até que, há um ano atrás, teve uma infecção no pulmão e depois teve que fazer o transplante que acabou por ser fatal", concluiu.



Niki Lauda é uma das maiores figuras da história da Fórmula 1. O austríaco venceu três Campeonatos do Mundo, em 1975 e 1977 pela Ferrari, e 1984, com a McLaren, e protagonizou uma das maiores rivalidades da história da modalidade, contra James Hunt. Em 177 Grande Prémios disputados, conseguiu 24 “pole positions”, 25 vitórias e 52 pódios.

Lauda era diretor não executivo da Mercedes desde 2012. Esta temporada, ainda não tinha marcado presença em qualquer Grande Prémio, mas o regresso ao “paddock” estava previsto para breve.