Arouca pede insolvência e avança para a rescisão coletiva do plantel

O Arouca terá avançado para o pedido de insolvência do clube e rescisão coletiva com todos os jogadores do plantel, segundo avança o "Jornal de Notícias".

O clube despromovido ao Campeonato de Portugal ainda não terá liquidado os salários de abril e os prémios de temporada aos jogadores.

A Renascença apurou que o plantel foi até ao Estádio Municipal de Arouca, esta manhã, para recolher os seus pertences, no final da temporada, mas deram com as portas fechadas.

O Arouca terminou a II Liga no 16º lugar, primeiro de despromoção, situação confirmada na última jornada, com a derrota por 2-1 contra a Oliveirense.



O clube da AF Aveiro subiu aos campeonatos profissionais em 2010/11, e alcançou a subida à I Liga em 2012/13, com Vítor Oliveira no cargo. Em quatro temporadas no principal escalão, o ponto mais alto do clube foi a presença nas pré-eliminatórias da Liga Europa, em 2016/17, época que terminou com a despromoção ao segundo escalão.