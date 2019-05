Sporting treina no Jamor sob olhar atento de Varandas

O plantel do Sporting realizou, esta terça-feira, o primeiro treino no Estádio Nacional do Jamor, com a presença de Frederico Varandas, presidente, que assistiu ao treino junto ao relvado.

Marcel Keizer orientou o primeiro treino com o grupo composto, depois do regresso ao trabalho, na segunda-feira, ter sido marcado pelos titulares do jogo no Estádio do Dragão a realizarem trabalho de ginásio, em recuperação física. O técnico não contou com Doumbia e Battaglia, que continuam a recuperar de lesões.

Eduardo Quaresma, defesa-central e capitão da equipa sub-17, estreou-se nos treinos da equipa principal. Keizer voltou a chamar o guarda-redes Diogo Sousa, e o avançado Pedro Marques.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.