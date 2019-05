Tomané de saída do Tondela

Tomané está de saída do Tondela, depois de duas temporadas em que marcou 23 golos. O Sporting de Braga, de acordo com o que a Renascença apurou, é um dos interessados, mas o jogador, para já, não confirma. O que Tomané avança é que dificilmente ficará em Tondela.

"Será difícil. Estou preparado para tudo. Se é o Braga, se é o Vitória, não sei. Seja que clube for", disse o ponta-de-lança, em entrevista à Renascença. Formado no Vitória de Guimarães, Tomané, de 26 anos, esteve duas épocas e meia na primeira equipa, antes de se transferir para os alemães do Duisburgo.

A experiência internacional prosseguiu no Panetolikos, da Grécia, onde esteve meio ano, até se mudar para Arouca, onde marcou três golos, em 17 jogos, mas sem evitar a descida.

Na temporada passada assinou pelo Tondela, clube com o qual tem contrato até 2020. Esta temporada foi decisivo na campanha da equipa na I Liga, com 12 golos na competição.

Feliz pela permanência do Tondela

O Tondela garantiu a manutenção na I Liga, na última jornada. A vitória, por 5-2, sobre o Chaves abriu porta a uma grande festa dos adeptos. Na opinião de Tomané, apesar das celebrações mais efusivas pela forma como o objetivo foi atingido, o clube foi "injustiçado". O jogador critica a Liga por ter alterado o figurino da competição, que prevê a descida de três equipas, ao contrário das duas das épocas anteriores, para integrar o Gil Vicente.

"Foi o querer e o sentimento de injustiça de chegar a este momento [última jornada], porque não merecíamos. O Tondela segue o seu caminho e tem tudo para continuar", diz o jogador.

O Tondela terminou a época com 35 pontos, mais três do que Chaves, que estava na luta direta pela manutenção, na última jornada. Os transmontanos acompanham Nacional e Feirense na despromoção à II Liga.