​Portugal entre os países europeus onde se paga mais pela eletricidade

Portugal está entre os países europeus onde se paga mais pela eletricidade. Os números são do Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia.

De acordo com os dados agora conhecidos, Portugal surge em sexto lugar na lista dos países onde a eletricidade para os consumidores domésticos é mas cara, atrás de países como a Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Espanha.

A componente de taxas e impostos "para Portugal um peso de 55% do preço total pago pelos consumidores", lê-se na nota divulgada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Em euros, os portugueses pagaram 22,9 por 100 kWh, o sexto preço mais alto, com a Dinamarca no topo da tabela (31,2 euros por kWh), seguindo-se a Alemanha (30,0 euros por 100 kWh), a Bélgica (29,4€), a Irlanda (25,4 euros por 100 kWh) e a Espanha (24,8 euros).

No que diz respeito ao gás natural, o cenário é diferente. Portugal está entre os países onde se paga menos do que a média europeia. "Da análise aos preços praticados em cada país, verifica-se que os preços em Portugal são inferiores aos preços médios dos 28 países da União Europeia (UE28), aos preços da média dos 19 países da Euro Área (EA19) e aos preços praticados em Espanha", lê-se no documento da ERSE.